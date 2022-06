Bancos insensibles ponen requisitos inalcanzables para créditos: CANACO

Aunque aplaudió la iniciativa del Gobierno Estatal de otorgar junto con Nacional Financiera (NAFIN) créditos a micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) veracruzanas, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (CANACO-SERVITUR) en Xalapa, Carlos Arturo Luna Gómez, cuestionó que los bancos que se encargan de analizar las solicitudes de préstamos no sean "sensibles" e impongan requisitos difíciles de cumplir."Es un buen programa, con tasas muy atractivas y lo más barato que vas a encontrar en este momento. (...) Donde creo que hace falta un poquito de más sensibilidad es en las entidades bancarias, los bancos que todos conocemos, porque los requisitos que se ponen muchísimas veces no son alcanzables por aquellos sectores de la economía que se necesita inyectar recursos y que vuelva a haber circulante", expresó.En la entrevista, Luna Gómez indicó que ello hace que los empresarios interesados en el programa pierdan la oportunidad de contar con financiamiento para el desarrollo de sus negocios, a una baja tasa de interés."Creemos que los requisitos que ponen los bancos respecto de estos apoyos son muy altos para la mayoría de las MIPYMES que se encuentran en Xalapa, tenemos más de 25 mil unidades económicas en Xalapa y muchas de ella informales", manifiestó.El líder de la CANACO-SERVITUR insistió que es ahí donde se debe hacer un esfuerzo conjunto para integrarlas a la formalidad, ofreciéndoles las herramientas financieras como dichos préstamos, a los que no tienen acceso."No pueden acceder a ellas porque no cumplen los requisitos, hay que hacer un llamado a la ciudadanía, a aquellas personas que se encuentran en la informalidad a pasarse a la formalidad porque eso les va a permitir ampliar las posibilidades de éxito en su negocio", afirmó.Carlos Arturo Luna refrendó que se debe sensibilizar a las instituciones financieras para que los programas de financieros como el anunciado por el Gobierno de Veracruz puedan llegar a los sectores económicos de más abajo y así reactivar la economía.