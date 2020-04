Bancos no condonarán créditos, aclara CONDUSEF a tarjetahabientes

La banca privada no condonará créditos, sino solo ofrecerá "plazos de gracia" de entre cuatro a seis meses, por igual número de abonos; aclaró el subdelegado de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), Rafael Trillo Gracida.



Indicó que a raíz del inicio de la Emergencia Sanitaria por Causa de Fuerza Mayor, los bancos anunciaron promociones para pagos de crédito automotriz, créditos personales, crédito a cuenta de nómina, tarjeta de Crédito, y el microcrédito.



No obstante, el defensor indicó que no todos los acreditados recibirán este beneficio, sino que la banca aplicará filtros para determinar quien sí y quien no accederá a las promociones.



Por lo que entre los requisitos que impone es que la cuenta esté en cartera vigente al 28 de febrero de 2020, que el usuario se ha visto afectado directamente como resultado de la situación que vive el país por la epidemia causada por el virus COVID-19 y que el crédito tenga una vigencia de vida, es decir, que ya se lleven ciertas mensualidades pagadas, generalmente más de la mitad del plazo originalmente establecido. Esto depende del criterio de cada Banco.



Además recomendó a los acreditados investigar el saldo insoluto, es decir cuánto se va a pagar después de transcurrido el plazo, si va a continuar pagando la misma mensualidad o ésta va a aumentar o podría disminuir o si van a aplicar una nueva tasa, o bien cuál va a ser el tratamiento que la institución financiera le dé a los intereses.