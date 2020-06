Bancos siguen cobrando a cafetaleros de Coatepec comisión por manejo de dinero de programa

Integrantes del Consejo Regional del Café, protestaron en plaza Lerdo para reclamar descuentos en el manejo de tarjeta de algunas instituciones bancarias donde se les deposita el apoyo económico del Programa Social Producción para el Bienestar.



Cirilo Elotlán Díaz, integrante del Consejo del Café, señaló que a los productores del Estado les deberían llegar los 5 mil pesos íntegros correspondientes a dicho apoyo, pero por manejo de cuenta este recurso no llega completo.



"Tenemos problemas con el programa de Producción para el Bienestar. Se tenían que repartir de 5 mil pesos a cada beneficiario en México, después del 5 de febrero, se programó la entrega de recursos y se inició en el mes de abril. Nuestra gran sorpresa, es que los productores de café no están recibiendo los 5 mil pesos íntegros; Bancomer y Banco Azteca están cobrando por manejo de tarjeta".



Afirmó que algunos cafetaleros sólo están recibiendo 3 mil 800 y 3 mil 900 pesos, por lo que dijo, es una situación grave en plena pandemia.



"Nosotros ya reportamos este incidente a través de la Secretaría en México, nos dijeron que ya lo estaban resolviendo; sin embargo, mandaron anuncios de que ya no se les iba a cobrar a los productores estás comisiones. Al 12 de junio nos siguen reportando que se les sigue descontando, entonces ¿de qué se trata?".



Comentó que está situación, podría ser una estrategia para seguir robando entre las instituciones bancarias y el Gobierno Federal.



"Estos 5 mil pesos los necesitan los productores en estas lluvias. El negocio ¿para quién es?, ¿el programa para quién es? para los campesinos o para los bancos. Es una estrategia para apoyar a los banqueros".



Otras de las exigencias, es que existen más de 80 mil cafetaleros a nivel nacional desprotegidos, pues se les tenía que ayudar con un pequeño incentivo.



"Pedimos la devolución inmediata de estos descuentos que está haciendo Bancomer a los productores. En segundo punto, que terminen de entregar los apoyos que faltan, y que para todos los que no recibieron el dinero el año pasado, se les entregue este año".



También criticó que al gobierno estatal le haya caído como "anillo al dedo" la pandemia, ya que no están realizando ninguna acción.



"Vimos que trajeron a los mangueros de Actopan a ofrecer su producto, más bien a regalarlos. Nosotros no queremos venir a regalar nuestro producto, ya nos estamos muriendo de hambre. Queremos que ya no sigan entregando el campo mexicano se empresas trasnacionales", concluyó.