Bancos y comercios en Córdoba no acatan medidas contra COVID, critican

Pese al decreto emitido por el gobierno del estado para disminuir la movilidad ciudadana y a su vez bajar los contagios de COVID-19, la ciudadanía no está haciendo caso al resguardo, hay comercios no esenciales abiertos y en los bancos incluso sólo te aplican gel antibacterial pero no cuentan con termómetros, afirmó la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) Marcela López Huerta.



Consideró que no hay ningún cambio en el tema de la salud pese a las reglas emitidas, es decir, las personas siguen saliendo sin cuidarse y en los bancos no hacen nada por proteger a los clientes.



Explicó que en el caso de la Canacope se hicieron extensivas a los comercios afiliados las recomendaciones de salud del Ayuntamiento y las están acatando pero reiteró que no hay resultados al respecto.



Agregó que informaron al secretario de Desarrollo Económico la necesidad de invitar a los bancos a qué cumplan con las medidas de sanidad, pues mientras notifican a los comercios pequeños en los bancos no hay sana distancia, ni tienen personal en las entradas que tomen la temperatura o apliquen gel antibacterial.



López Huerta afirmó que ellos como cámara cumplen con los protocolos de salud pero no todos lo hacen y así no hay avances para disminuir los contagios.



Cabe recordar que Córdoba registra más de mil casos positivos de coronavirus, las cifras siguen a la alza por ello piden no bajar la guardia.