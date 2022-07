Bañista murió ahogado en playa Santa Ana de Boca del Río

Joven de aproximadamente 25 años de edad murió ahogado esta tarde en Playa Santa Ana de Boca del Río.Personal de Protección Civil municipal comentaron que en reiteradas ocasiones se les aviso al hoy occiso y sus acompañantes que no se alejaran tanto de la orilla, sin embargo, señalan que estos avisos fueron ignorados y uno terminó sin vida.Entre las pertenencias del hoy occiso se encontró una botella de licor, por lo que presuntamente se encontraba consumiendo bebidas embriagantes junto a sus compañeros, quienes abandonaron el lugar de los hechos al percatarse de la tragedia.Policía municipal acordonó el lugar para que posteriormente, personal forense de la Fiscalía hiciera el levantamiento del cuerpo, de quien hasta el momento, no se tienen datos generales.Más turistas que se percataron de lo acontecido, no se inmutaron ante los hechos y siguieron disfrutando de su fin de semana soleado.