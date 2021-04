Bañistas llegan a disfrutar del río Atoyac pero dejan su basura, se quejan campesinos

Se acerca otro fin de semana y, si no llueve, el río Atoyac y el camino de la zona del canal pueden volver a ser depósito de basura de los bañistas que visitan el afluente.



Pareciera que las palabras se las lleva el viento o que las campañas de conciencia en los medios de comunicación, en las redes sociales y las quejas de los grupos de ambientalistas no sirven de nada para cuidar los ríos, las playas; esos mensajes sólo son flor de un día.



Caminar por la ribera del río Atoyac, a la altura de Potrero hacia el nacimiento, pasando por la comunidad de Ojo de Agua Chico, las bolsas de basura se encuentran colgadas de alambres y postes que cercan los terrenos de los cultivos de caña de azúcar, formando pequeños basureros clandestinos.



Platos, cucharas, pañales desechables, comida que emite un fétido olor, es lo que va a dejar gente inconsciente, "cochina", que después de saciar y remojarse, dejando la mugre de su cuerpo, deja tirada su basura donde le place.



Propietarios de parcelas -que piden no dar a conocer sus nombres por el temor a represalias- expresan que muchas veces tiran la basura hasta en los surcos de sus cultivos de caña.



Comentan que ellos no se oponen a que lleguen a nadar, que disfruten con sus familias un buen rato pero que levanten su basura y la lleven hasta su casa para que la tiren en el camión recolector.



El problema es que así como comen, dejan las botellas de refrescos, los platos desechables y las bolsas colgadas de los alambres, como trofeo de su falta de cultura ambiental.



Agregan que eso es lo que le van heredando a sus hijos, ser personas irrespetuosas, sin conciencia del daño que ocasionan con sus acciones y que el agua se está acabando.



De acuerdo con informes de científicos, el glaciar más grande del Pico de Orizaba está desapareciendo, el río Jamapa lleva ya muy poca agua, el Atoyac también, lo que habla de que le quedan muy pocos años de vida a este glaciar si se siguen derribando árboles o provocando los incendios forestales en las faldas de este volcán, el más grande de México.



Si no llueve, como está pronosticado para este fin de semana, esta zona espera más bolsas de basura, más gente inconsciente que lo único que le importa es pasarla bien, tomar, comer y botar la basura y abonar con sus desechos para incrementar el grave daño al medio ambiente de este río herido de muerte pero que pocos se dan cuenta de eso.