Bárbara Urdapilleta representará a Veracruz en Teen Universe México

Contenta y emocionada, Bárbara Urdapilleta nos comentó que se prepara para dar batalla en el certamen nacional de Teen Universe México, que tendrá lugar en algún lugar de nuestro país, ciudad aún sin decidir por los organizadores.Las aspirantes están aún en el proceso de selección. Hasta el momento hay alrededor de 6 jovencitas, elegidas para representar a seis Estados de la República. Entre ellas, Veracruz, con una adolescente, Bárbara Urdapilleta, designada por el Ayuntamiento local como su representante.“Tenía 11 años cuando obtuve el primer título, que fue Mi Belleza Latina Veracruz 2016, después me correspondió viajar al certamen nacional, realizado en Cancún, donde gané el título de Super Model International México 2016”.“Con 12 años gané el título de Super Model International 2016, celebrado en la República Dominicana. Ahora, con mejor preparación, experiencia y más entusiasmo acudí como Teen Universe Xalapa, designada por el municipio, los pasados días 10 y 11 septiembre, en la concentración habida en Boca del Río, en que estuvimos todas las aspirantes al título. La final tuvo lugar en el hermoso Teatro Clavijero, el pasado 11 de septiembre, donde quedé como Reina del Estado”.“Precisamente el 19 de septiembre fue la fecha en que cumplí 6 años en modelaje, a partir de la ocasión en que participé en mi primer certamen, toda una experiencia de vida. Que concluyó cuando entregué corona, e inicié actividades como modelo de pasarela y fotografía”.- ¿No te daba nervios transitar por la pasarela?“Claro, me ponía nerviosa, en esa época, no sabía nada del medio, poco a poco aprendí a desenvolverme. Todas esas actividades me han dado la experiencia para poder ahora participar en el certamen Teen Universe Veracruz 2021”.“La categoría pre-Teen del certamen, antes del Teen, es en rango de edad de 11 a 14 años y el Teen va de los 14 a los 18. Obvio, en esas ocasiones, competí con niñas de mi edad. Los nervios siempre estaban. Ahora ya no me pongo nerviosa. Me he preparado para lograr mi sueño. He tomado clases de oratoria, teatro, pasarela, técnicas para el desenvolvimiento escénico”.“Veracruz nunca ha ganado la corona de Teen Universe, mi objetivo es ganar, ser la primera en ganar esa corona, para eso dedico todo mi esfuerzo, para realizar ese sueño que tengo desde que era niña”.Bárbara Urdapilleta reconoce que el medio en que actualmente se desenvuelve “está lleno de retos pero no imposibles, por ello, a las adolescentes las invito a que busquen su sueño y trabajen por ello”.“¿Mi consejo para aquellas jovencitas que quieran lograr sus sueños? Quitarse todas las inseguridades y miedos. Pero más importante es -y sentenció- Ama, cuida, trabaja y desea tanto tu sueño que la vida no tenga opción, más opción que dártelo”.Para todos y todas aquellas que deseen apoyar, los links de Bárbara Urdapilleta en redes sociales son los siguientes: Instagram Bárbara Urdapilleta; Facebook Bárbara Urdapilleta; Teen Universe Veracruz 2021 (@teenuniverseveracruz), en Instagram; @teenuniversemxoficial.