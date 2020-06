Bares de Orizaba no esperan volver a abrir durante junio

Los meseros, cocineras y demás trabajadores de un promedio de 58 bares y cantinas de Orizaba ya se resignaron a que no podrán regresar a trabajar este mes porque los establecimientos seguirán cerrados a consecuencia del COVID-19. Hasta el momento, ninguno ha cerrado de manera definitiva.



“No tenemos fecha para abrir y es que se ha agravado más el problema de enfermos. Todos queremos trabajar pero no se puede y es que se siguen generando gastos”, dijo Mario Gallardo, uno de los empleados de un bar de la ciudad.



Apuntó que los dueños de estos restaurantes-bar, bares y cantinas están en números rojos pero lo que los mantiene en pie es la esperanza de que el primer día de julio puedan regresar a laborar.



"No se puede trabajar porque no nos podemos brincar los protocolos de las autoridades. En su momento pensamos que sólo eran cuarenta días pero se fue a más", agregó que los parrilleros, cocineras y de quien atienden en la barra, al ser trabajadores fijos, sí cuentan con prestaciones, pues las meseras se cambian de manera frecuente de trabajo.



Cuando se abran estos sitios, dijo que se podrá recibir menor número de personas, pues se tiene que guardar la sana distancia y respetar los protocolos de prevención de la transmisión del COVID-19.