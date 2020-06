Bares y antros de Xalapa niegan convocar a protesta violenta contra “Ley Seca”

Antros, bares y restaurantes de Xalapa, como Barezzito, La Bikina, Reyes y La Chulada, entre otros, rechazaron que convoquen a una protesta violenta en la capital contra la “Ley Seca”



Mediante un comunicado, el Grupo Mandarín, integrado por distintos empresarios del giro, se pronunció en contra de manifestaciones violentas a las que se ha convocado por redes sociales.



“Repudiamos cualquier manifestación de violencia que afecte a nuestra ciudad y su gente. No somos partícipes de ello”.



Los dueños y empleados de bares y centros nocturnos de callejón Aparicio también mencionaron que no participaran en un movimiento que promueva la violencia y que atente contra la sociedad y el patrimonio de los xalapeños.



Cabe señalar que una convocatoria anuncia una marcha “no pacífica” a la que supuestamente asistirían empleados de bares y cantinas de Xalapa, debido a la “Ley Seca” que se mantiene en el municipio por la contingencia sanitaria.



No obstante, tanto empleados como empresarios de diversos locales pertenecientes al giro se han deslindado totalmente.