Bares y cantinas de Coatzacoalcos demandan reabrir

Dueños de bares y cantinas de Coatzacoalcos se manifestaron en el Palacio Municipal, para solicitar la reapertura de sus negocios, pese a que es este puerto el segundo con más casos positivos y fallecimientos por COVID-19.



Los afectados expusieron que han acatado las indicaciones del Gobierno Municipal, sin embargo, las deudas los han comenzado a consumir, por lo que piden reabrir sus locales bajo la “nueva normalidad”, para poder pagar nóminas y la renta de los espacios.



“Nosotros venimos a manifestarnos aquí a gobernación, porque hemos sido afectados desde hace más de dos meses en la modalidad de bares y cantinas, reaperturamos unos días y nos volvieron a cerrar y nuestra inconformidad es para saber de qué manera nos van a apoyar”, declaró José González, uno de los inconformes.



Comentó que le propusieron a las autoridades abrir tres veces a la semana, permitir el ingreso de un determinado número de personas y aplicar todas las medidas sanitarias pero de plano les dijeron que no.



Los concesionarios reprocharon que los comercios informales, así como los no esenciales, siguen trabajado de manera normal y hasta el momento no los han clausurado.



“Les pusimos varias propuestas, de que nos podemos adaptar a abrir tres veces a la semana, trabajar a puerta cerrada, con cierto número de gente pero de plano, su respuesta fue no. Ahí es nuestra inconformidad porque el comercio informal y los no esenciales siguen trabajando normal y a nosotros nos están perjudicando”, mencionó.



Son más de 60 establecimientos los afectados por esta situación y quienes plantean cambiar de giro, si las autoridades nos les dan una pronta respuesta.