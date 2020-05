Bares y cantinas de Córdoba podrán vender cerveza sólo para llevar

Bares y cantinas de Córdoba funcionarán como expendios de cerveza pero sólo para llevar, no se permitirá el consumo en el lugar. Este fue uno de los acuerdos con las autoridades municipales tras reclamos de los dueños de estos negocios.



Juan Jiménez Cruz, representante de bares y cantinas, explicó que sostuvieron una reunión con autoridades en Palacio Municipal y lograron además un crédito a la palabra de 6 mil pesos. Ello les dará oportunidad de aguantar quizá un mes el cierre de sus negocios, pues incluye no sólo al dueño sino también los trabajadores.



Recordó que desde marzo pasado cerraron sus puertas y eso les ha generado pérdidas económicas bastante considerables. Reconocen que es pleno pico de la pandemia pero reiteran que las familias ya no aguantan la crisis económica.



"Llegó el recibo de luz, agua, despensas, no alcanza para pagar", dijo.



Mencionó que son unos 500 negocios entre bares, cantinas y centros nocturnos, de los cuales dependen miles de familias, por ello la presión a las autoridades municipales para que les ayudara a aguantar por lo menos otro mes más sin abrir sus negocios.