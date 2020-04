Bares y cantinas de Poza Rica “ya no aguantan” ante crisis

Más de 2 mil personas, entre dueños y empleados de bares y cantinas de Poza Rica, piden que no se alargue la cuarentena por coronavirus, señalando que están dispuestos a esperar sólo hasta el 30 de abril pues la falta de ingresos les impide cubrir necesidades fundamentales para ellos y sus familias.



En el municipio, se estima que hay unos 200 negocios del llamado “giro negro”, algunos con más de tres décadas de antigüedad, especialmente en la colonia Ricardo Flores Magón.



Por las indicaciones del Gobierno Federal, a través de la Secretaria de Salud, los empresarios aceptaron cumplir con el cierre de sus servicios como máximo al 30 de abril.



No obstante, tras informarse que las medidas por la contingencia se extenderán hasta el 1° de junio, un grupo de dueños de bares acudió al Palacio Municipal para exigir que les permitan abrir porque “ya no aguantan”.



Tras reunirse con el director municipal de Desarrollo Social y Humano, Abelardo Aguirre Guerrero, uno de los empresarios, Jesús Rivera Pérez, dijo en entrevista que se les conminó a comprender las indicaciones del Gobierno Federal pero se acordó que contarán con apoyo alimentario, especialmente para empleadas que son madres de familia.



Mencionó que es comprensible que esta contingencia sanitaria afecta a este rubro y otros más que generan productividad en la sociedad pero en el negocio de bares y cantinas, los ingresos son “al día” y que al menos son 200 negocios que pudieran encontrarse en el municipio, cada uno con al menos 20 empleados.



Por ello, esperan que el Ayuntamiento de Poza Rica realice verdadera ayuda alimentaria y también les apoyen con condonación de permisos e impuestos, situación que se quedó pendiente de respuesta.