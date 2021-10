Bartlett promociona reforma eléctrica de AMLO entre directivos de CFE

La tarde de este martes, el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, se reunió con directivos de la empresa para cerrar filas a favor de la reforma eléctrica enviada por el Presidente López Obrador a la Cámara de Diputados.En dicha reunión, Bartlett expuso los principales puntos de la iniciativa de reforma, las implicaciones que tendría para el sector eléctrico y para la CFE su aprobación y los riesgos que implicaría de no ser aprobada; y conminó a los directivos de la empresa a reunirse con el personal para explicarle la iniciativa.Bartlett Díaz detalló la trascendencia de esta iniciativa para la vida pública del país, así como los cambios constitucionales que conllevaría la aprobación de la reforma eléctrica, que reformaría los Artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.Cabe destacar que esta iniciativa de ley ha causado disenso entre las fuerzas políticas del país y el sector empresarial, pues ven en el proyecto del Presidente López Obrador una ventana para el encarecimiento de los precios de la energía eléctrica; pronostican apagones, desempleo, falta de competitividad y hasta litigios con inversionistas privados y extranjeros.Esta tarde, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, precisó que al PRI nadie lo presiona para dar su postura sobre la iniciativa, ya que cuenta con el tiempo suficiente para revisarla y analizarla.A su vez, la senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu, calificó como un retroceso la iniciativa constitucional al sector eléctrico del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, asegura, no es lo que el país requiere en materia de desarrollo, porque habrá apagones, se perderán empleos y se afectará la economía de las familias por un alza en los precios de la electricidad.“Vamos a tener apagones, aumento en las tarifas, menos empleo, menos crecimiento económico, además de un cúmulo de litigios de inversionistas y de Estados con los que tenemos acuerdos de libre comercio y de inversión. No es una ley que nosotros podamos respaldar así", indicó.Por su parte, líderes del sector industrial y comercial alertaron que la iniciativa de reforma eléctrica puede llevar a un aumento de tarifas que les impactará y causará un aumento en sus costos de producción y operación que se transferirá a los consumidores.El presidente ejecutivo de la Asociación de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), Vicente Yáñez Solloa, dijo que la reforma propuesta además de ir contra tratados, afectar inversiones, afectar el medio ambiente, las finanzas, ir contra la competitividad e impactar el empleo afectará al consumidor.“Algo que tenemos que ver es que todo incremento en costos se va a ir a precios y lo vamos a pagar los consumidores, eso es algo inevitable”, expuso.Mientras que el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), Enoch Castellanos, dijo en conferencia de prensa que “lo que se pretende en la propuesta de reforma es pasar a una reserva de capacidad de entre 15 por ciento y 20 por ciento y que dado los factores de servicio que tienen las plantas de Comisión Federal de Electricidad (CFE) nos pondría en riesgos reales de apagones, necesitaríamos alrededor del 70 por ciento de margen de seguridad para que esto se evitara”.Comentó que los privados solamente podrían comprar a CFE y como la industria consume el 55 por ciento de la electricidad, “nosotros seríamos los que pagaríamos sobreprecios perdiendo competitividad contra nuestros competidores y teniendo que repercutir en alguna medida los precios de los productos y servicios estos incrementos”.