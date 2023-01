Barzón advierte a comerciantes de prácticas engañosas de financiera CRECE

Teresa Carbajal, representante legal del Barzón de Resistencia Civil Estado de Veracruz, advirtió a la ciudadanía xalapeña sobre una financiera que con supuestas “prácticas engañosas”, estaría llevando a la quiebra pequeños negocios. Además, recriminó la indiferencia ante este hecho por parte de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).“En el escenario de crisis económica actual que tenemos en nuestro país se ha hecho cada vez más frecuente el tener que acceder a créditos de instituciones financieras, esto ha sido aprovechado por algunas financieras que están abusando de estas personas en situación de necesidad de liquidez o de vertidos ante la indiferencia e insensibilidad de autoridades como la CONDUSEF”.La abogada señaló de manera concreta a la financiera CRECE, de la cual refirió que han documentado su “modus operandi” a través de quejas y casos de afectados.“Esta financiera tiene como blanco principal las tienditas, las tortillerías, las fonditas, peluquerías; pequeños negocios como papelerías, pequeños comerciantes que en estos momentos se encuentran en estado de apuro pecuniario para no tener que bajar las cortinas”, añadió.Comentó que ante la necesidad de liquidez que tienen estos negocios para continuar operando, dicha financiera los hace firmar documentación doble, “por una parte un pagaré y por otra un contrato para respaldar prácticas amañadas que lleva a cabo posteriormente”.Carbajal señaló que las tasas de interés que impone la financiera llegan a ser del 8 por ciento mensual, además de que pide un 10 por ciento del crédito que está solicitando, así como proporcionar un aval, poner una propiedad en garantía y firmar un pagaré que respalde el total de la deuda.Expuso que de esta manera, con una tasa de interés ordinaria de 8 por ciento mensual, en un año esta cifra daría el 96 por ciento sólo en intereses ordinarios. Recordando que conforme a la Ley el interés legal debe equivaler a un 6 por ciento.Además de esto, afirmó que la financiera CRECE también busca dificultar a los afectados proceder de manera legal ante cualquier proceso en su contra.“Otro de los abusos que comete es que no otorga una copia de la documentación firmada a los usuarios, lo que le imposibilita al momento de llegar a algún conflicto tener la documentación necesaria para demostrar los términos exactos en los que se obligaron”, detalló.Añadió que una técnica con la que estaría haciendo quebrar a pequeños negocios sería el cobro del 4 por ciento semanal de la deuda, lo que hace que el abono capital sea muy bajo por lo que estimó que quien accede a un crédito de la financiera paga mensualmente un 16 por ciento del total de la deuda; “ya una vez que están tan comprometidos que no pueden pagar les ofrecen reestructuras y para ello les hacen firmar nueva documentación, otro contrato pero no les entrega el primer pagaré”.Carbajal reconoció que los barzonistas están preocupados ante dicha situación que podrían estar poniendo en práctica otras financieras sin que las autoridades intervengan.“Lo que más nos preocupa es que de parte de las autoridades reguladoras como en el caso de la CONDUSEF quien actualmente ocupa la titularidad de este organismo a nivel nacional se muestra una persona insensible que ocupa sus redes sociales para revictimizar a los usuarios”, expuso.Carbajal también pidió que las autoridades actúen ante la inacción y falta de sensibilidad que han demostrado; “en primer lugar debe de haber una vigilancia sobre esas autoridades, tenemos autoridades hacendarias, tenemos a la Comisión Nacional Bancaría y de valores, tenemos a la CONDUSEF que debiera vigilar la forma en la que operan estas financieras y en el caso nosotros vemos que no está sucediendo”.Por último, recriminó la situación, ante lo que afirmó que estas financieras se estarían burlando de la justicia y de las autoridades inoperantes; “los usuarios están prácticamente en un estado de indefensión pero además con la te victimización de que se sobre endeudaron porque están pidiendo lo que no necesitan o están negándose en pagar. Ese es el escenario en el que nos ha colocado concretamente la actual CONDUSEF diciendo que estamos en estas circunstancias porque estamos haciendo un mal uso de los créditos”.