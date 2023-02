Basificar a empleados de gobierno aliviaría pago de pensiones: Frente en defensa del IPE

Una de las soluciones para que las finanzas del Instituto de Pensiones del Estado mejore y así no sea una carga tan pesada el pago de mesadas de los trabajadores no activos, sería la basificación de los miles de empleados que tiene el Gobierno del Estado.Luego de las declaraciones que hiciera el secretario de finanzas, José Luis Lima, quien aseveró que cada año al gobierno de Veracruz le cuesta más pagar pensiones ya que los recursos del instituto no bastan y lo que pagan trabajadores en activo para pensionados es insuficiente, el integrante del Frente en Defensa del IPE, Jesús Arenzano Mendoza, consideró que la basificación es una muy buena solución."Basificar a los trabajadores que no lo están y que son miles. Van a aportar sus cuotas con una lejanía suficiente para darle tiempo al IPE de reponerse, además ese dinero se podría invertir y tener una vida económica sana", dijo.Pero dejó en claro que si se invierte tiene que ser de manera honesta y correcta, aunado a que no deben estar gobiernos como los anteriores, los cuales saquearon la reserva técnica del instituto.El maestro jubilado recordó que el subsidio del gobierno para el organismo pensionario este año fue de alrededor de 3 mil millones de pesos, con lo cual se asegura el pago de pensiones y aguinaldos de todo el 2023."Pero esto no quiere decir que con eso ya está resuelto el problema. Es cierto, el Instituto no está en las mejores condiciones financieras, pero ha mejorado mucho, es cierto pero lo dejaron seco prácticamente gobiernos como el de Duarte, Fidel Herrera, Miguel Alemán, por eso una solución que siempre hemos propuesto para salir del problema es la basificación de los trabajadores".Finalmente apuntó que en su momento Javier Duarte de Ochoa pidió préstamos al IPE dejando la reserva técnica del instituto pensionario en 900 millones de pesos, por fortuna y tras el trabajo hecho por Daniela Griego al frente del instituto ya se logró que subiera a mil 900 millones de pesos.