Basificarán a 17 mil 274 médicos y enfermeras en 2020

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que entre gobierno y sociedad se alcanzará un sistema de salud eficiente, el cual estará en funcionamiento a partir del próximo 1° de diciembre, en la primera conferencia matutina destinada a Salud, se informó que este año se basificará a más de 17 mil médicos.



"Un buen sistema de salud que garantice al pueblo de México. La salud con las dos vertientes: atención médica, de calidad para los dos derechohabientes del IMSS, del ISSSTE, y atención de calidad gratuita para la población que no cuenta con atención de calidad. Para que entre todos logremos un sistema de salud eficiente y equitativo con justicia”, dijo.



A su vez, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud explicó que el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) no desapareció al Sistema Nacional de Salud, sino el Seguro Popular, que tenía limitaciones y en el que se desviaron recursos.



"El Sistema Nacional de Salud no desapareció, lo que desapareció fue un modelo de financiamiento que tenía grandes e importantes limitaciones y se había prestado a actos de mal uso de recursos públicos que hacían que el sistema no pudiera avanzar ni garantizar cobertura de salud".



El funcionario destacó que el INSABI tiene un compromiso con la basificación de 86 mil 368 profesionales de la salud que no cuentan con prestaciones, estimó que a finales de 2020 un total de 17 mil 274 médicos y enfermeras cuenten con su base laboral.



"Una encomienda es la basificación de personal para lograr un Sistema de Salud eficiente que garantice los servicios y el segundo que es elemento de estabilidad para que el sistema tenga personal que se sienta comprometido con la institución. Debemos darle justicia laboral, no podemos tener elementos contratados de manera irregular y que su economía se vea afectada, estamos comprometidos, a fin de año serán basificados 17 mil 274".



ESTADOS ADHERIDOS AL INSABI



De los estados adheridos al INSABI, el funcionario detalló que al momento se han suscrito 18 entidades federativas, 14 están en proceso de hacerlo y tienen como límite el 31 de enero, resaltó que en estas comunidades existe IMSS Bienestar.



"La gran mayoría de Gobernadores se han ido sumando al proceso en medida que van entendiendo la importancia de trabajar juntos por la gratuidad de la salud. Van 18 estados cuyos Gobernadores se han adherido, 14 siguen en proceso, el plazo de ley termina el 31 de enero para analizar la propuesta de convenio que se estableció".



En cuanto a los cobros indebidos, abusos o negación de los servicios López Gatell invitó a los mexicanos a denunciar directamente ante la Secretaría de Salud.