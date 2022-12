Basura inunda playa de Coatzacoalcos; Ayuntamiento se desentiende, señalan

Lleno de basura es como amaneció la playa de Coatzacoalcos a la altura de la “Paloma de la Paz” y con dirección al poniente de la ciudad.Vasos en su mayoría, cascos de motocicleta, botellas de cloro, suavizante de telas, botes de medicina, gorras, mochilas, zapatos, cestos de basura, cajas y demás, es lo que se pudo apreciar esparcido a lo largo de varios y varios metros de arena.Aunque pareciera que la basura recaló en la arena al ser traída por el mar, todo parece indicar que terminó ahí gracias a la descarga de aguas negras que se ubica justamente en la desembocadura de la avenida Las Palmas; pero en realidad podría ser por los dos motivos.Ignacio Vázquez, ciudadano de Coatzacoalcos que recorre la playa diariamente para ejercitarse, lamentó la cantidad de basura que hay en la playa y dijo que seguramente se debe a que la gente tira la basura en la calle y las descargas la llevan hasta este punto.“Sí está bastante sucio ahora, estaba bonito, pero ahora sí se está descuidando esto. Venía bastante gente, ahora viene poca gente, no sé qué pasa. Hay mucho vaso, esto lo arrastró de las descargas, qué feo ¿no?, la gente avienta cuanta cosa. Uno no puede pasar, unos le ponemos por ahí un tronco para brincar, pero como que ha habido posadas, cuando haya más estará peor”, dijo.Asimismo, Édgar Tenorio Arellano, dijo que las jornadas de limpieza no sólo deberían hacerse del lado de las escolleras sino también en las últimas etapas de playa.“Es una zona olvidada de parte de la autoridad municipal. No de esta administración sino de muchos años atrás. Siempre esta zona, este lado ha estado olvidado. Siempre ha estado sucio, cochino y hay que batallar. Le dan más prioridad a la zona de escolleras, pero aquí no. Aquí a veces viene una asociación y hace el servicio que debería hacer el municipio. No sé de dónde venga, pero todo el tiempo está aquí en la playa. A veces los pepenadores se llevan la madera o el plástico, pero es poco”, finalizó.