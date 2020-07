Basura se amontona en calles de Coatzacoalcos

Caso omiso han hecho los vecinos de diferentes puntos de la ciudad ante el llamado de las autoridades para no sacar su basura a lo largo de la semana a consecuencia de que no hay un sitio disponible en este momento para depositar los desechos.



Durante un recorrido por las diferentes calles y colonias de la ciudad, se pudieron apreciar los montones de basura que ha sacado la ciudadanía a las esquinas, camellones, bajo los árboles e incluso a mitad de las avenidas.



Derivado de ello, animales callejeros han visto esto como la oportunidad para hallar comida y por ende, rompen bolsas y riegan la basura alrededor de las calles.



La solicitud de no sacar la basura fue hecha por las autoridades municipales debido a que de nueva cuenta se encuentran sin un sitio para depositar las 450 toneladas de basura que en Coatzacoalcos se producen de manera diaria.



Y es que tras el cierre parcial del basurero de Villa Allende el pasado 16 de julio, el Gobierno Municipal comenzó a trasladar su basura de nueva cuenta al tiradero a cielo abierto ubicado en la carretera Coatzacoalcos-Minatitlán, en el tramo conocido como Las Matas; sin embargo, los vecinos del lugar se inconformaron por la situación y bloquearon el paso de este tiradero, ante ello, ni Coatza ni Mina tienen dónde depositar sus desechos.



Aunque hasta el momento se desconoce cuánto durará la situación, el secretario de Gobernación de Coatzacoalcos, Noé García Joffre, reveló que sería esta semana cuando de nueva cuenta utilicen el basurero de Villa Allende.



No obstante, en una segunda visita al lugar, la Procuraduría de Medio Ambiente (PMA) confirmó que esto no ocurrirá por lo que la situación continúa en incertidumbre y la ciudad convertida en un basurero.