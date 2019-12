Bebé abandonado en Catedral de Orizaba deja albergue La Esperanza, fue adoptado

Miguelito, el bebé que fue abandonado en la Catedral de Orizaba en julio pasado, ya fue adoptado por una familia, informó la presidenta del DIF de Orizaba, Marianna Díaz Abascal.



Señaló que los trámites tardaron un poco pero el infante, quien actualmente cuenta con cinco meses, fue trasladado recientemente al DIF Estatal.



Comentó que el personal está contento de saber que el pequeño ya tiene una familia, luego de que el 27 de julio pasado fuera encontrado en una de las bancas en el interior del citado templo.



Agregó que actualmente hay 13 niños más de diferentes edades que se encuentran en el albergue La Esperanza, los cuales se encuentran bajo resguardo por diferentes casos pero están recibiendo clases, apoyo en psicología y medicamentos.



Señaló que en esos casos no se les da en adopción porque tienen familiares, que no es el mismo que Miguelito, que no tenía a nadie.



Indicó que es posible que estos menores sean entregados a algún familiar, no a sus padres porque no son aptos, pero los pequeños podrían estar con algún abuelo o tío.