Becarios del Ayuntamiento de Xico concluirán capacitación en otros centros de trabajo

El delegado regional de Programas Sociales, Adrián González Naveda, informó que los jóvenes del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” que se encontraban recibiendo capacitación en el ayuntamiento de Xico, ya fueron integrados a otro centro de trabajo, luego de que se sancionara a éste dándolo de baja.



Aclaró que hubo demanda suficiente de centros de trabajo en ese municipio para poder vincularlos y así concluyan su capacitación.



“Cuando me notificaron que se dio de baja al municipio en ese momento, como centro de trabajo, acudí a notificar a la presidenta municipal con todo el respeto constitucional que tenemos a los alcaldes para enterarles por esta vía oficial.



A los jóvenes se les explicó que no era una sanción para ellos, sino al centro de trabajo, el joven tiene la opción de integrarse a otro centro, hay oferta suficiente en el municipio de Xico, y los días posteriores dimos de alta más centros para que los jóvenes culminen su capacitación”, detalló.



Y es que reiteró que este ayuntamiento fue denunciado debido a varias irregularidades, como haber dado de alta a más de 200 jóvenes al programa, quienes no “aparecen” físicamente y por ello se encuentra bajo investigación.



“Coincide en que la gran mayoría estaban terminando su mes y recibieron su última beca, se dieron de baja todos los centros porque de manera irregular el municipio dio de alta centros de trabajo a cada una de sus direcciones, no se dio de alta como ayuntamiento sino cada dirección y el esquema que ellos tenían es que desde el DIF centralizaron la operación del programa y funcionarios del DIF manejaban las cuentas de los muchachos. Por eso la denuncia es contra estos funcionarios, se tenía que dar de baja a estos centros pues eran irregulares”, explicó.



Añadió que el municipio de Xico tenía más de 200 jóvenes dados de alta y no aparecen, es parte de las irregularidades que se investigan.



Por otra parte, mencionó que la delegación está en espera de alguna instrucción oficial para los protocolos que deberán seguir desde esa dependencia, debido a que ésta proporciona atención a la ciudadanía.



“Estamos esperando alguna instrucción oficial, vemos que la Secretaría de Educación se ha adelantado a algunas medidas, se nos ha pedido que lo concerniente al Covim-19 sea directa por el subsecretario, pronto nos enteraremos cual es la línea del gobierno federal”, finalizó.