Becas a deportistas de Veracruz no se dejaron de pagar durante pandemia

A pesar de la suspensión de las actividades deportivas por la pandemia del COVID-19 y la cancelación de los Juegos Escolares, así como los de la Comisión Nacional del Deporte (CONADE), se mantuvo el pago de becas a deportistas, afirmó el encargado del despacho del Instituto Veracruzano del Deporte (IVD), José Alberto Nava Lozano.



Para este 2020 se tuvo un padrón de alrededor de 370 beneficiados y se destinaron poco más de 8 millones de pesos, cantidad similar al 2019.



"Se siguieron pagando conforme se tenía el padrón. El monto es de 8 millones y fracción anuales en los meses de enero a noviembre. En cuanto a deportistas, son 370 si mal no recuerdo, son entrenadores, convencionales, etcétera", dijo.



Aún no se precisa el presupuesto para becas deportivas del próximo año, no obstante, ya cerró la convocatoria y se realiza el análisis de los expedientes de los postulados.



Según el número de solicitantes y los proyectos que presenten, se determinará si se incrementan o disminuyen las becas deportivas.



"Ya se cerró la convocatoria y ahorita estamos en la evaluación de las propuestas para el próximo proceso de becas. El presupuesto está calculado para que sea el mismo. Estamos tratando de que sea el mismo monto que este año".



Nava Lozano precisó que hasta el momento no tienen reporte de que alguno de los deportistas o entrenadores veracruzanos se haya contagiado de Coronavirus.