Belgas recorren el mundo en camper; México, un país “amigable, dicen

Desde hace dos años y medio, la familia Vandoorslaert de cinco integrantes y su mascota, han viajado por 28 países de Europa y América del norte, son originarios de Bélgica y han recorrido dos continentes para aprender de las diferentes culturas y educación.



La pareja compuesta por Jean-Francois y Charlotte, tienen tres hijos de 12, 11 y 3 años de edad, a bordo de un camper han llegado a diferentes ciudades desde su natal Bélgica hasta Veracruz.



A decir de Jean-Francois Vandoorslaert, ha sido una experiencia que comparten con sus hijos en la que conocen la diferencia de las personas en cada uno de los países que han recorrido.



"El parto (salida) fue en el 2017 de Bélgica, primero 18 meses en Europa, 25 países de Europa, es mucho, mucho. Después la familia viene a Norteamérica, a Canadá, Estados Unidos y México", dijo.



Desde su llegada a México provenientes de Estados Unidos se encontraron con mucha calidez, para ellos, la palabra para definir a nuestro país sería "amigable".



Hablan holandés, francés y alemán, pero en su recorrido han ido aprendiendo a hablar inglés y español.



"La cultura es diferente para a la mía y con la de México, las personas son muy amigables es la definición para mí de la persona de México mucho, mucho amigables. Para nuestras familias de mucha emoción el país de México, la cultura es muy importante para descubrir la historia".



El camper que llegó hasta América está adaptado para que la familia viva cómodamente, poco a poco lo han ido llenando de recuerdos de cada lugar que visitan.



Aunque sabían de la percepción de violencia de la que se retrata de México, afirman que en un país increíble y no es una situación ajena que se presente en otras partes del mundo.



"Cuando una persona viene para México en Europa con la televisión y dice: no, México es muy peligroso, para mí es un país normal. No necesito que nadie diga, México es un país hermoso y formidable. La violencia es posible en México, en Estados Unidos, en Bélgica, Francia, es el mismo problema para todos los países".



Después de un largo viaje de más de dos años, en dos días inicia el regreso, antes aprovecharán para conocer Veracruz como el Museo Naval, el Malecón y San Juan de Ulúa.



De los 28 países que recorren y las personas que conocen, se llevan sus recuerdos en el camper, cada uno que los saluda deja un mensaje.