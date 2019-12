Beneficiaria de “Sembrando Vida” señala que BANSEFI le “desapareció” 2 mil pesos

A pesar de que en las oficinas de la Secretaría de Bienestar recomendaron a una ciudadana que presentara una denuncia ante la Fiscalía General de la República por la desaparición de 2 mil pesos en su apoyo de un programa federal, en esta dependencia no la quisieron atender y la enviaron a otra instancia, pero simplemente anduvo de un lugar a otro sin que nadie le quisiera tomar la denuncia.



César Sebastián Rosas Jiménez, presidente de la agrupación Movilidad y Bienestar Ciudadano AC, comentó que acompañó a Liliana Estela luego de que en el BANSEFI de Córdoba le desaparecieran 2 mil pesos de su apoyo correspondiente al programa “Sembrando Vida”, sin que nadie le diera una solución.



Señaló que en un inicio se dirigieron a las oficinas de la Secretaría de Bienestar, en donde le explicaron lo ocurrido al personal, que los atendió amablemente y les hizo la recomendación de acudir a interponer una denuncia ante la autoridad federal por tratarse de un programa de ese nivel.



Sin embargo, “en la Fiscalía General de la República había una persona de guardia, la cual no nos atendió y nos dijo que nos dirigiéramos al fuero común. Nos dirigimos al fuero común y ahí nos dijeron que no nos podían tomar la denuncia porque no había sido un hecho con violencia, por lo que nos mandaron con los orientadores licenciado Fernando Falcón y licenciada Maricela, que atienden los delitos sin violencia y que son contra el patrimonio de la persona, pero ahí nos dijeron que no podían tomar la queja y que si lo hacían llevaba de seis meses a un año”, relató.



Rosas Jiménez agregó que la última recomendación que les hicieron es que acudieran a la CONDUSEF, en el puerto de Veracruz o se presentara la queja vía internet, que es lo que finalmente harán.



Añadió que regresó a la Secretaría de Bienestar para exponer su queja por la forma en que se está llevando el programa “Sembrando Vida” y ahí le indicaron que esta dependencia no está a cargo de ese programa.



Por lo tanto, hace un llamado al delegado federal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, para que estos casos que se están presentando con BANSEFI, ya que no es el único, sean revisados y si es alguien del personal que está incurriendo en el robo de los apoyos de los beneficiarios de los diversos programas, la institución bancaria dé solución a los usuarios.