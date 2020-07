Beneficiarios de Tandas y Créditos a la Palabra acusan retraso en entrega de apoyos

Los apoyos de los programas federales “Tandas del Bienestar” y “Créditos a la Palabra” que buscan apoyar microempresarios, comerciantes y artesanos, no han sido entregados a quienes resultaron beneficiarios, a pesar de que ya les habían indicado una fecha.



De acuerdo a estos beneficiarios, el apoyo se ha atrasado y según información de los Servidores de la Nación, no hay una fecha exacta para que lo puedan recibir.



Señalaron que luego de que fueron seleccionados a través de un censo, se les indicó que en un periodo de 15 días hábiles recibirían el depósito, esto después de recibir una ficha de transferencia, sin embargo, el lapso de tiempo ya pasó y aún no hay recurso.



“Ya nos habían dado una fecha, me dijeron que 15 días hábiles después iba a estar el depósito y me mandaron la ficha de trasferencia, hay que acudir a TELECOMM a cobrar, se cumplieron los 15 días antier pero acudí hoy, me dijeron que no hay depósito”, indicó unos de los afectados.



Asimismo, agregaron que se les indicó que el atraso se debe a la Secretaría de Hacienda Pública no ha liberado el recurso y que tardarán unos días más, sin precisar cuántos.



“En medio de la pandemia nos afecta más este retraso del Gobierno Federal, pues nos urge el depósito”, acotaron.