Betuneros de Coatepec piden apoyo de Alcaldía ante contingencia

Integrantes del Comité Ejecutivo de la Unión de Betuneros de Coatepec acudieron este martes a Palacio Municipal para solicitar el apoyo de las autoridades locales, pues por las disposiciones ante la contingencia sanitaria por el coronavirus, ya no se les permite instalarse en el parque municipal.



Al respecto, el secretario general de la organización, Jorge González Piña, señaló que es necesario el respaldo del Ayuntamiento, pues no tienen otro modo de llevar el sustento a sus familias.



“¿De qué manera le vamos a llevar el sustento a los hijos? si no hay movimiento, si no hay entradas, ellos no se fijan si hay epidemia o no, los hijos comen”, explicó.



Refirió que a través de un documento dirigido al Alcalde, se le pide al Cabildo el apoyo económico para poder pasar la cuarentena en sus hogares.



Explicó que las autoridades les informaron que tras realizar algunas reuniones, se analizan sus peticiones.



Recordó que el viernes pasado les dieron una pequeña despensa, sin embargo, lamentó que poco les ayudó.



Finalmente, González Piña aseveró que es justo que si ellos están acatando las indicaciones de no acudir al parque a laborar, se les “eche la mano”.