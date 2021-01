Biden firma órdenes para que viajeros hagan cuarentena al llegar a EEUU

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó órdenes para enfrentar la pandemia del Covid-19, entre las que autoriza el mayor uso de Ley de Producción para Defensa, a fin de acelerar la vacunación.



También entre las órdenes que firmó Biden está una para que todas las personas que viajen por avión a Estados Unidos se realicen una prueba de Covid-19 antes de abordar y hagan cuarentena al aterrizar. Por el momento no se sabe cuánto duraría la cuarentena.



El nuevo mandatario anunció una nueva estrategia para hacer frente a la pandemia como si fuera una "guerra", que incluye medidas para acelerar el ritmo de vacunación, una campaña cuya implementación describió como "un fracaso deplorable".



Entre otras medidas, Biden firmó un decreto que confirma que Estados Unidos exigirá a quienes entren al país desde el extranjero hacerse una prueba de covid-19 antes de volar, y hacer cuarentena después. El primero de esos requisitos ya lo anunciaron la semana pasada los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).



Otra de sus medidas ordena el uso de mascarillas en aeropuertos y en la mayoría de aviones, trenes, barcos y autobuses de media y larga distancia, algo que su predecesor, Donald Trump, se negó a hacer.



Biden también mandó recurrir a la Ley de Producción de Defensa, una legislación adoptada en 1950 en respuesta a la Guerra de Corea, para movilizar al sector industrial y acelerar la fabricación de máscaras, respiradores y otros equipos contra la pandemia.



Plan de Biden contra la Covid-19



El nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, publicó este jueves su plan de respuesta a la covid-19 ante la ausencia de uno de la Administración de su antecesor, Donald Trump, y que incluye diez decretos y la implicación del Pentágono.



El plan publicado por el equipo de Biden, de 23 páginas, amplía las iniciativas adelantadas hasta ahora y detalla las medidas diseñadas para controlar la pandemia y ayudar a la recuperación del país, el más golpeado del mundo por la covid-19, con 24,4 millones de casos confirmados y 406.196 muertes.



Según la cadena de televisión CNN, a su llegada a la Casa Blanca el equipo de Biden se encontró con que la Administración de Trump no había elaborado ningún plan de distribución de vacunas contra la covid-19, con lo que tienen que hacerlo desde cero.



El plan de Biden pretende acelerar el ritmo de vacunación de los estadounidenses contra el virus proporcionando más fondos a las Administraciones estatales y locales y estatales, creando más puntos de vacunación y una campaña nacional de educación para restaurar la confianza de los estadounidenses.



Biden prevé 500 mil muertos por Covidd-19 en febrero



El nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, alertó este jueves de que la cifra de muertos por la Covid-19 en su país superará probablemente los 500 mil en febrero, y reconoció que le llevará meses "darle la vuelta" a la estrategia encarada por su predecesor, Donald Trump.



"Las cosas van a seguir empeorando antes de mejorar", dijo Biden durante un acto en la Casa Blanca, en el que firmó una decena de medidas y decretos para acelerar la respuesta a la pandemia.



"La cifra de muertos probablemente superará los 500 mil el mes que viene (...). Nos va a llevar meses darle la vuelta a esta situación", añadió el mandatario.

Estados Unidos rebasó el pasado martes la barrera de los 400 mil fallecimientos por la covid-19 y ha sumado otros 8.000 decesos en las 48 horas siguientes, hasta sobrepasar los 408 mil, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.



El pronóstico de Biden coincide con el del Instituto de Métricas y Evaluaciones de Salud (IHME, en inglés) de la Universidad de Washington, que calcula que, si continúa la trayectoria actual, Estados Unidos superará el medio millón de muertos el día 19 de febrero y empezará marzo con más de 521 mil fallecidos por la enfermedad.



"A lo largo del último año, no pudimos apoyarnos en el Gobierno federal para que actuaran con la urgencia, la concentración y la coordinación que necesitamos, y hemos visto el coste trágico de ese fracaso", opinó Biden.