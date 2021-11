Bienestar abre en Veracruz Oficina de Enlace contra violencia de género

Desde este lunes opera en Veracruz la “Oficina de Enlace para la Igualdad de Género” que instaló la Secretaría del Bienestar, la cual servirá para dar la transversalidad a los programas federales en materia de igualdad de género y atención a las mujeres.El delegado de los Programas Federales para el Desarrollo en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, inauguró este inmueble, el cuál dijo, busca erradicar la violencia contra las mujeres, por lo que esta casa inicia actividades en el marco del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”.“Hay que buscar que se logre una vida libre sin violencia para no estar sufriendo, no nada más quien la recibe, sino toda la sociedad y que deriva en otras anomías sociales, inclusive como los feminicidios y otras cosas que estamos viendo y que no son nada sanas y gratas para todos nosotros”, expuso.Estas oficinas que abren sus puestas en la capital del estado, se replicarán a nivel regional, adelantó el funcionario al agregar que también se instaurarán en todas las áreas de gobierno federal.Manuel Huerta destacó que con esto, se hará realidad la transversalidad que las políticas públicas marcan, así como lo señala la constitución, para hacer conciencia de proteger a las mujeres contra la violencia que en tiempos de pandemia se ha recrudecido, de ahí la importancia de esta oficina de enlace.“Hoy es el inicio como decía nuestro responsable nacional de este tema, no porque esté en la constitución o en el propio presupuesto, sino porque es una lucha cotidiana sobre todo en una institución como la nuestra, que está en mucho contacto con la población y estamos tocando vidas y es una gran oportunidad para que todo nosotros hagamos conciencia y transformemos nuestras acciones”Y es que el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, se conmemora cada 25 de noviembre, para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas públicas en todos los países para su erradicación.