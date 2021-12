Bienestar adelantaría pagos; sí habrá consulta sobre Revocación, afirma

Los programas sociales no se detendrán así se detenga el proceso de Revocación de Mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, tal como lo decidió momentáneamente el Instituto Nacional Electoral (INE) ante la supuesta insuficiencia presupuestaria.El delegado de la Secretaría del Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, sostuvo que los beneficiarios de estos apoyos deben tener plena certeza y tranquilidad que ese dinero lo seguirán recibiendo.“Estamos incluso preparados para acelerarlos porque nosotros decimos que sí se va a hacer, entonces se adelantarían los pagos porque es voluntad del pueblo, es un derecho constitucional (el proceso de revocación)”, dijo en entrevista para alcalorpolitico.com y TeleClic.tv.Huerta retomó lo dicho por López Obrador que la decisión de los consejeros electorales se trata de “chicanadas”, “presiones” y acciones que buscan coartar la participación ciudadana al estar en veremos la realización de dicho referéndum.“Yo entiendo que les preocupa el gran respaldo popular que tiene el Presidente pero no es en sí lo que le buscamos, sino que sea un ejercicio de consciencia del pueblo, de que todas las autoridades nos sometamos al escrutinio popular”, dijo.A su juicio, el proceso de revocación debería ser “más fácil” y más económico, si se hubiese aceptado moverlo para realizarlo el pasado 6 de junio, junto con la elecciones legislativas federales y locales.“En las democracias modernas, el ciudadano llega, elige sus dirigentes, sus gobernantes, consulta temas importantes como la inserción a la Unión Europea, o su salida; y a la par están discutiendo temas relacionados con las mascotas o un tema regional”, indicó.Huerta Ladrón de Guevara insistió que se deberían tener abiertos los canales de democracia participativa en México y no circunscribir el derecho a votar sólo a la elección de autoridades.“Sino que deberíamos estar ahí guiándolos con los opiniones de los ciudadanos y no hay nada mejor que estos mecanismos de democracia participativa. Estoy convencido que la fuerza de nuestro pueblo va a hacer que el INE rectifique y probablemente en otra fecha, o no sé cómo los van a resolver pero va a llegar”, expuso.De allí que reiterara que la dependencia a su cargo en Veracruz debe tener la destreza de que en cualquier escenario se garantizará la operación de los programas sociales.“No es una concesión gratuita, no es un favor que se le hace al ciudadano. El presupuesto es del pueblo, él paga impuestos, es el dueño de todo lo que hay en este país y a un gobierno lo que le toca es administrar para entregarle los recursos al pueblo y entregarle cuentas de cómo administra”, puntualizó el funcionario federal.