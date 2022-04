Bienestar se corrige a sí misma: INAPAM no desaparece, le ayudarán con servicios

Aunque la mañana de este lunes había dicho que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) desaparecería , el delegado de la Secretaría del Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, se corrigió a sí mismo y aclaró que en realidad reforzarán los trabajos que realiza dicho organismo en materia de credencialización de sus beneficiarios."El INAPAM es un instituto el cual la Secretaría del Bienestar tutoraba y en estas políticas del Presidente se trata de reforzar los trabajos del INAPAM con toda la estructura de Gobierno, empezando por la de Bienestar", dijo.Huerta Ladrón de Guevara reiteró que en este apoyo, las credenciales van a otorgarse a partir de la información que en su momento le harán llegar a las personas que tengan más de 60 años de edad."Pero mientras, las que existen no pierden valor, no pierden vigor, vamos a empezar a mejorar los servicios de INAPAM, vamos a mejorar los convenios con las instituciones públicas y privadas para que los beneficios de los mayores de 60 años sean más asequibles", dijo en entrevista telefónica.Y es que insistió que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría del Bienestar, tiene mayor desplazamiento en el territorio nacional, por lo que está función de dar los carné será una tarea sustentiva de la misma.No obstante, expuso que la coordinación con los Gobiernos Municipales y el Estatal continuará; y refrendó que no se trata de desaparecerlo sino de mejorar la atención a este segmento de la población."No desaparece, sino que se mejora, es una estrategia de ampliar las coberturas, de mejorar la atención y de vincularlos más a todos los sectores públicos y privados que tienen que ver con estos segmentos de población", comentó Manuel Huerta una vez más.Previamente, el funcionario había asegurado que "desaparece el INAPAM y sus funciones comienzan a adquirirse de manera sustantiva por parte del Gobierno Federal”.