A través de sus redes sociales, Bingen Rementería Molina informó que presentó la solicitud de licencia como Diputado Local para buscar la candidatura del Partido Acción Nacional (PAN) a la Alcaldía de Veracruz.



Precisó que en los próximos días realizará el registro formal ante el Comité Municipal como precandidato.



“Este jueves solicité licencia como diputado local y en los próximos días me voy a registrar como precandidato a la Alcaldía de Veracruz por el PAN”, dijo.



En el mensaje dirigido a los militantes panistas, aseguró que deben estar unidos y con los principios que representan los verdaderos panistas.



“Los que aquí nacimos, que no venimos de otros partidos, los que somos leales, los que no traicionamos y somos solidarios, los que nos apoyamos tanto en el trabajo de campaña como ya en el trabajo de gobierno”.