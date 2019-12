Blindaje militar en fronteras redujo paso de migrantes en Veracruz, señalan “Las Patronas”

El número de migrantes de países centroamericanos que van de paso por México hacia los Estados Unidos ha disminuido de manera considerable debido a la militarización de las fronteras reconoció la activista social y coordinadora de Las Patronas, Norma Romero Vázquez.



Incluso muchos se quedan en el intento y piden la deportación a sus países de origen pues no encuentran ayuda para llegar al país vecino ni trabajo en México.



En el caso de Las Patronas han ayudado este año a unos 20 centroamericanos que han solicitado la repatriación sobre todo a Honduras que es de donde más pasan.



"Sí han llegado varios que van de regreso porque se encuentran una situación complicada, se quedan tres meses en la frontera, sin trabajo, maltratados, sin comer y sin mandar dinero a su familia por eso deciden regresar por voluntad, hay que entender esa parte de la migración", agregó.



Romero Vázquez expuso que cada vez se complica más el tema, pues al solicitar ayuda a las autoridades, éstas les dicen que regresen de la misma forma que llegaron.



El comedor Esperanza del Migrante dónde brindan ayuda las Patronas cuenta con una pequeña estancia. Ahí preparan alimentos para dar a los migrantes que pasan en el tren, aunque antes realizaban hasta 300 lonches por viaje y ahora solo unos 100.



La ayuda humanitaria no se detiene para quienes buscan mejorar sus condiciones de vida huyendo de la violencia en sus países, de la pobreza, la falta de oportunidad para trabajar o sueldos bien pagados.



"Si lo tuvieran no habrían necesidad de que salieran pasando cientos de adversidades", señaló finalmente la entrevistada.