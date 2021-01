Blindan apoyos en delegación de la Secretaría de Bienestar ante elecciones 2021

La Delegación Veracruz de la Secretaría de Bienestar ratifica su firme compromiso de respeto al principio de imparcialidad para que la jornada electoral 2021 sea ejemplar, como nunca antes en la historia y ratifica la política de cero tolerancia al uso indebido de los Programas Sociales, así como hace un firme compromiso de respeto al principio de imparcialidad para que el voto de las y los mexicanos sea absolutamente libre y sin condicionamiento alguno.



El Delegado de los Programas para el Desarrollo de Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, hizo un llamado a los servidores públicos de las dependencias federales a comportarse dentro del marco de la legalidad en pleno respeto a los lineamientos que marca la Ley electoral, a fin de garantizar que no se haga mal uso de los padrones, no se condicione a los beneficiarios, ni se haga entrega de recursos fuera de los tiempos que estipula la legislación.



“Retomando el mensaje del Secretario de Bienestar Javier May Rodríguez, refrendamos como siempre nuestro compromiso de actuar bajo los principios que nos rigen como servidores públicos, honestidad, integridad y transparencia, legalidad y rendición de cuentas, refrendando el acuerdo de respetar el principio electoral de imparcialidad. La Secretaría de Bienestar tiene clara su obligación de colaborar con la transformación de nuestro país, garantizando la adecuada operación de los Programas Sociales durante el proceso electoral de este año sin contaminar una ayuda social con los fines políticos de algún partido, candidato o grupo social, subrayó Manuel Huerta.



Para dejar aún más claro el compromiso de la Secretaría de Bienestar de no desviar la finalidad de la operación de esta dependencia federal, abundó el Delegado Federal, se inicia el Programa Integral de Capacitación que llegará a todo el personal, incluyendo directivos, administrativos, Servidores de la Nación, técnicos del Programa Sembrando Vida, entre otros que será impartido en coordinación con la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, (FEDE), la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, (TEPJF), el Instituto Nacional Electoral, (INE), y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, (CNDH).



Aclaró que a todo el personal de la Secretaría de Bienestar se le hace saber de los lineamientos que comprende el programa de blindaje electoral 2021, para precisar las acciones a realizarse antes y durante las campañas electorales; así como la manera previa y durante la jornada electoral. “Reiteramos que el objetivo es otorgarles las herramientas precisas para que cumplan con la noble función del servicio público con absoluto respeto al proceso electoral que viviremos en los próximos meses”, añadió.



El Delegado Manuel Huerta destacó que el blindaje electoral de los Programas Sociales está orientado a la comunicación de la normatividad específica acerca de lo que se puede y no se puede hacer, al reforzamiento de conductas éticas mediante la difusión de mensajes alusivos al blindaje electoral y capacitación sobre la actuación que debe tener los servidores público de Bienestar, así como la verificación y resguardo de inmuebles y vehículos durante la jornada electoral.



Finalmente reiteró el compromiso a la política de cero tolerancia “es la instrucción del Secretario Javier May Rodríguez, rechazar las políticas de simulación, corrupción y uso indebido de los recursos, y quienes contravengan esta política serán de inmediato puestos a disposición de las autoridades electorales y penales, llegando hasta las últimas consecuencias las acciones contra quienes no se conduzcan de acuerdo a este planteamiento”, concluyó.