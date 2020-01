Blindan Congreso por foro sobre bodas gay; sólo quieren “aplaudidores”, dice Iglesia

Al interior del Congreso del Estado, lo accesos al auditorio “Sebastián Lerdo de Tejada” fueron encadenados previo al Foro Encuentro por la Igualdad y la No Discriminación.



En dicho evento, organizado por el Congreso del Estado y la legisladora de MORENA, Mónica Robles Barajas, se discutirá una iniciativa de reforma al Código Civil para permitir, entre otros temas, el matrimonio gay.



Cabe recordar que el foro se ha realizado en diferentes puntos del Estado, sin embargo, generó confrontaciones en Orizaba y Coatzacoalcos y fue suspendido en Boca del Río, ante grupos conservadores que se oponen a dicho cambio legal.



Este jueves, el vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, José Manuel Suazo Reyes, acudió al Congreso del Estado, en donde criticó que los accesos al recinto tengan distintos filtros de seguridad, asegurando que únicamente acudirán “aplaudidores” autorizados.



“Eso nos parece un atentado en contra de la libertad de los ciudadanos; eso significa que no podrán ingresar todas las personas que vienen a este lugar para hacer sentir su voz y decirle a la diputada que no están de acuerdo con la iniciativa que está proponiendo”.



Ante la confrontación de los grupos religiosos, Robles Barajas ha insistido en que han actuado de forma violenta y esto no se debe de permitir, tal y como ocurrió en Coatzacoalcos, donde los organizadores fueron agredidos y después amenazados vía redes sociales.



