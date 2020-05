Blindar tarjetas de crédito y débito antes de comprar en Hot Sale, recomienda CONDUSEF

Blindar las tarjetas de crédito y débito antes de comprar durante el Hot Sale, a finalizar este 1° de junio, recomienda la Subdelegación de la Comisión Nacional de Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).



El subdelegado en Veracruz de la Defensoría, Rafael Trillo Gracida, además aconsejó activar los sistemas de alertas por SMS para recibir notificaciones de movimientos en cuentas de crédito o débito.



Además, exhortó a no introducir datos sensibles desde una red Wi-fi pública, debido al riesgo de robo de datos personales al navegar en redes no seguras.



Otra recomendación del funcionario es ignorar las ofertas por correo electrónico, dado que pueden redireccionar a sitios no seguros y lo recomendable es acceder directamente a la página del comercio.



Otro punto es que los compradores verifican el ícono de un candado en la barra de navegación para comprobar la seguridad del sitio, e ingresar a las páginas de compras sólo tecleando la dirección, no desde enlaces externos o anuncios en redes sociales.



Además de contar con antivirus en el dispositivo donde se realizará la compra, misma de la que el usuario deberá guardar los comprobantes.