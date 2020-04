Bloquean avenida familiares de internos en el Cereso de Coatzacoalcos

Familiares de reclusos del Centro de Readaptación Social (Cereso) Duport Ostión de Coatzacoalcos, bloquearon Avenida Universidad en demanda de información con respecto al estado de salud de los internos que protagonizaron este lunes una revuelta dentro del inmueble.



Tras ocho horas afuera del lugar, las familias se cansaron de esperar y comenzaron a bloquear la calle para que las autoridades pertinentes dieran la cara.



Apenas unos minutos habían pasado de que comenzó el bloqueo, cuando el director del lugar, Héctor Morales Sobrevilla, salió al portón principal para calmar a los inconformes y dijo que sería este martes a las 09:00 horas cuando de información sobre lo ocurrido dentro del Duport Ostión.



"Ya es tarde y si ustedes me pidieran no lo voy a permitir porque es de noche, eso quiero que me entiendan. Mañana, su familia está bien.



La justicia ya está señora, usted conoce a su hijo o a su esposo.



No hay nada, absolutamente nada. La persona que dijo el motín mañana que venga con todos los gritos que me dio y diga su familiar si hubo motín para que deje de estarme cuestionando del trabajo de adentro, no digan cosas que no son y si yo mañana me dicen que yo tuve la culpa, agarro mi maleta y me voy porque yo algo que tengo es que soy responsable. Deme la oportunidad de demostrarles que no es eso", dijo el funcionario.



Los familiares no quedaron conformes con lo anunciado pues dicen temer que durante la madrugada sean trasladados los reos a otros ceresos del estado.



FAMILIAS DENUNCIAN CORRUPCIÓN



Aunado a ello, las familias denunciaron que pese a la advertencia de que nadie pasaría a ver a los reclusos como medida de contención del coronavirus, los custodios cobraban cuotas de entre 60 y hasta 180 pesos para dejarlos pasar y hasta quedarse a dormir en el lugar.