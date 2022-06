Bloquean campesinos de Soteapan la carretera hacía Acayucan por obra inconclusa

Esta tarde, pobladores del municipio de Soteapan, bloquearon la carretera con dirección a Acayucan y la cabecera municipal soteapense para exigir que se realice de buena calidad una obra que ejecuta el ayuntamiento.La manifestación se realizó en el tramo carretero Acayucan – Soteapan, a la altura de la comunidad de La Estribera, perteneciente al municipio de Soteapan, en la zona de la sierra, en donde los habitantes, manifestaron que una de las obras que realiza una constructora en esta localidad se encuentra de mala calidad e inconclusa.Según hicieron los quejosos, una obra que realiza el ayuntamiento de Soteapan, a través de una empresa, no se encuentra realizada con base en los lineamientos especificados, por lo que, ante la mala calidad, los habitantes decidieron cerrar la carretera para hacer un llamado a las autoridades del ayuntamiento de Soteapan, que encabeza el priista Rafael Hernández.Los quejosos, además de manifestar que la obra está además inconclusa, no se contrató a habitantes de este pueblo, para los trabajos, como se había acordado, porque también sumaron las malas condiciones en las que se encuentra la carretera Soteapan – Acayucan, a la altura de esta comunidad.Los habitantes de esta comunidad llamaron al diputado federal, Estaban Bautista Hernández, para tomar cartas en el asunto, quien acudió a dialogar con los quejosos, así mismo llamaron al presidente municipal, quien no acudió con sus gobernados, por lo que amagaron con tomar otras medidas si el ayuntamiento no resuelve la inconformidad.