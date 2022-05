Bloquean carretera en Nogales en demanda de ayuda para sofocar incendio forestal

En demanda de ayuda para sofocar el fuego que consume el cerro de Necoxtla y que amenaza con extenderse, habitantes de El Campanario bloquearon la carretera federal Mendoza-Tehuacán.Los habitantes señalaron que no levantaran su bloqueo hasta que no llegue personal a apoyarlos.Sin embargo, la situación es complicada, pues en la zona hay tres incendios, uno de ellos en Tlaquilpa, que también está fuerte, y las condiciones climatológicas que persisten no ayuda a los combatientes.David Pérez Rosales, jefe de la brigada Umafor Pico de Orizaba de la Conafor, indicó que aunque se abocaron a hacer una brecha cortafuego para intentar detener el incendio, el viento provocó que se saltara en varios puntos.“Las condiciones atmosféricas no favorecen, pero estamos haciendo todo el esfuerzo”, apuntó.Comentó que de Tlaquilpa les solicitaron el apoyo, pero les informó que las brigadas de la Sedema y Conafor estaban en Necoxtla junto con voluntarios de Petlalcala y Campanario, entre otras comunidades, mientras que otra brigada de la Sedema y la de la Conanp estaban en Maltrata.El jefe de la brigada de la Conafor mencionó que algo se debe hacer, pues no es posible que haya personas que siguen causando incendios al hacer quemas agrícolas en condiciones adversas.