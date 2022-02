Bloquean carretera en Papantla; exigen docentes para jardín de niños

En demanda de que la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) asigne docentes para un Jardín de Niños, padres de familia bloquearon la mañana de este jueves la carretera El Chote-Espinal, en la ruta hacia El Tajín.Los inconformes son padres de niños del kínder Carrusel, de la comunidad Francisco Villa, quienes señalan que desde hace tres años no hay un docente responsable para el plantel.Agregaron que en teoría, la escuela es atendida por la profesora María de Lourdes Peña Castro pero no se ha presentado y ni siquiera la conocen.Por esta situación, en las últimas tres semanas han estado en plantón en la escuela pero al no obtener respuestas positivas, decidieron bloquear la carretera esta mañana para que sean escuchados.Cabe agregar que alrededor de las 9 de la mañana al lugar llegaron elementos policiacos y los conminaron a levantar el bloqueo.Tras un diálogo ríspido, se logró levantar el bloqueo durante varios minutos y hubo paso a las unidades que estaban varadas pero después de eso, los padres volvieron a cerrar la vía y afirman que ahí estarán hasta que se resuelva la situación.