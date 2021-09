Bloquean carretera en protesta por mal estado de primaria, en Los Reyes

Ante la falta de respuesta por las obras inconclusas que hay en la escuela primaria “Fernando Gutiérrez Barrios”, pobladores bloquearon la carretera Orizaba-Zongolica, a la altura de su municipio.



Los inconformes señalaron que en ese plantel no se han iniciado clases porque consideran que las condiciones que prevalecen son de riesgo para los alumnos.



Resaltaron que la escuela está en mal estado en varias de sus áreas, como los sanitarios y a pesar de que se les había dicho que se invertirán recursos del programa La Escuela es Nuestra para mejorar las condiciones, en esta semana que tendrían que regresar los niños a clases presenciales se encontraron con que las instalaciones están en mal estado.



Agregaron que el delegado de la SEV, Marcelo Tepole, no les da la cara para atender sus inquietudes, por ejemplo para saber si se aplicaron recursos de dicho programa en esta escuela y en qué se ocuparon o qué fue lo que pasó.



Asimismo, demandan que también se les condone el pago de energía eléctrica, pues al ser familias de escasos recursos es difícil que erogar montos económicos para liquidar los pendientes que se tienen con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).



Insistieron en que no hay condiciones para que los infantes vayan a las escuelas , pero también sigue siendo complicado que lo hagan de manera virtual.



Señalaron que esperan la presencia del secretario de Educación, Zenyazen Escobar García, para que vea en qué condiciones está la primaria y les dé una respuesta.