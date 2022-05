Debido a la falta de agua potable vecinos de la comunidad la Luz Palotal bloquearon la carretera estatal Córdoba-Coscomatepec para exigir que se restablezca el servicio.Encabezados por Ramón Chávez, representante de la Sub Agencia municipal, indicaron que en plena temporada de estiaje no les apoyan con pipas de agua, solo les indican que se debe a una falla en la tubería y que ya están reparando.Las quejas por la falta de agua son constantes en esta zona, sin embargo, mencionan que pagan el recibo de manera puntual aun cuando no tienen el vital líquido.El cierre de la carretera afecta a los habitantes de municipios aledaños de Coscomatepec, Ixhuatlan del Café y Chocamán, además de Tomatlán pues es paso obligado.Hasta ahora mantiene un diálogo con las autoridades, pero sigue el bloqueo hasta que haya acuerdos que los favorezcan.