Bloquean carreteras en Zongolica por altos cobros de CFE

Habitantes de varios municipios de la Sierra de Zongolica bloquearon este miércoles las carreteras federales que van de Orizaba a Zongolica y Tehuipango, así como el ramal que va de Tequila a Magdalena en protesta por los altos cobros que hace la CFE en sus consumos domiciliarios.



En días pasados, algunos grupos expresaron su inconformidad por esa situación y se manifestaron ante las oficinas de la empresa en Zongolica, donde les dijeron que se les condonarían los pagos exorbitantes que les llegaron en sus recibos telefónicos.



Sin embargo, al acudir a pagar, les dijeron que no había ningún convenio y que tenían que cubrir las cantidades marcadas en el recibo.



Lo anterior generó la inconformidad de la población, que procedió a bloquear las principales carreteras hacia Zongolica para presionar por una respuesta.



De acuerdo con algunos inconformes, de 400 o 500 pesos que venían pagando bimestralmente, les llegaron sus recibos por 15 mil pesos o más y al acudir a preguntar les dijeron que es que el personal no había acudido a medir el consumo por varios meses y recientemente volvieron a subir y sobre lo marcado se hizo el estimado por la diferencia de los meses atrasados.



No obstante, señalaron que si los que viven al pie de carretera no han visto pasar a los trabajadores a medir, la gente que vive más adentro menos lo hace, por lo que no hay justificación para cobrarles esas cantidades.



Al momento, la población amaga con bloquear la autopista hacia Córdoba.