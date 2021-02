Bloquean circulación por falta de médicos en clínica del ISSSTE

Derechohabientes de la Unidad de Medicina Familiar del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) bloquearon la avenida Orizaba en protesta por la falta de médicos para brindarles la atención requerida, así como medicamentos que requieren.



La inconformidad de los derechohabientes se derivó porque no se les quería dar consulta debido a que no hay personal médico. Expusieron que lo grave del asunto es que tuvieron que acudir a la unidad para sacar su ficha y ser atendidos, ya que las citas telefónicas y por vía Internet no están funcionando, sin que el representante del instituto en el Estado dé una explicación y solución al respecto.



A decir de los quejosos, desde el año pasado se viene enfrentando este problema y a pesar de las denuncias que se han hecho, los responsables no han atendido el problema, que ahora estalló al no haber personal médico para atender a los pacientes, que desde las 5 de la mañana estaban esperando a recibir la ficha correspondiente para consulta.



Fue al filo de las 9:30 horas, que al no recibir la atención respectiva bloquearon la avenida Orizaba. Sólo de esta manera fue que el director de la Unidad de Medicina Familiar, Héctor Ochoa, salió a atenderlos aunque con nulos resultados, pues al no contar con médicos no pudo dar la respuesta requerida por los inconformes.



Los usuarios indicaron que cotidianamente se presenta esta situación, por lo que urgieron al representante del ISSSTE en el Estado de Veracruz a cumplir con su responsabilidad y atender la falta de médicos.



Además, pidieron que los médicos que están prestando el servicio sean más sensibles ante los padecimientos que enfrentan los derechohabientes, sobre todo los de la tercera edad, que son los más afectados por esta situación, a quienes les recriminan salir a la calle en medio de la pandemia pero que ante la urgencia de contar con sus medicamentos tienen que hacerlo, para no agravar sus malestares.



Finalmente, al filo de las 10:00 horas arribaron médicos provenientes de la Clínica Hospital para atender a los pacientes.