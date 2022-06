Bloquean obreros del ingenio Central Potrero carretera Atoyac-Paso del Macho

Alrededor de las 15:30 horas de este jueves, más de 400 obreros de Central Potrero bloquearon la carretera Atoyac-Paso del Macho, luego de no recibir una respuesta favorable a sus peticiones. Previamente habían marchado por las calles de Potrero y se apostaron frente al ingenio Central Potrero.Los obreros exigen al Grupo Beta San Miguel la gratificación de 15 millones como parte del pago de sus utilidades, sin embargo, tras las negociaciones de su líder Tomás Méndez Machuca, el grupo azucarero indicó que sólo pagaría a cambio de cancelar más plazas, propuesta que “derramó el vaso” para los obreros.Durante el bloqueo, los inconformes aseguraron que si no hay fallo a su favor, irán nuevamente a la Ciudad de México a "tomar las avenidas Insurgentes y todas las que sean necesarias porque lo único que están peleando es un derecho Constitucional, que es el pago de utilidades".Comentaronque dejarán solos a sus líderes, tanto locales como nacionales, puesto que están de por medio 15 millones de pesos y otros 10 que supuestamente ya estaban autorizados por este grupo Beta San Miguel.Lamentaron que la Secretaría del Trabajo no ponga en su lugar a este grupo azucarero, luego que lo único que tiene que hacer es aplicar la Ley Federal del Trabajo.Pidieron al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, intervenga como mandatario de la Nación y exija a estos industriales que cumplan el acuerdo de pago de los 15 millones de pesos.Además, pidieron que se investigue el por qué esta empresa lleva casi cinco años de no pagar utilidades, y en donde está la corrupción de quien se presta para que el ingenio Central Potrero declare en cero su carátula fiscal.Comentaron que mantendrán este bloqueo unas dos horas mientras reciben alguna notificación de sus dirigentes que se encuentran en la Ciudad de México.