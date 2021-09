Bloquean puente Tuxpan en protesta por presuntos abusos policiacos

Una treintena de personas bloqueó la tarde-noche de este martes el puente Tuxpan, para exigir la salida de la Fuerza Civil, a cuyos elementos acusan de incurrir en una serie de atropellos. La movilización ocasionó caos vial durante aproximadamente media hora.Sin un líder visible, los quejosos denunciaron que los policías comenten “raterías y extorsiones” a cualquier hora del día y bajo cualquier pretexto, por lo que exigieron la intervención del alcalde Juan Antonio Aguilar para frenar los presuntos abusos.Uno de los inconformes, sin mencionar su nombre pues dijo no querer represalias, aseveró que momentos antes acudieron a las instalaciones de la Fuerza Civil para hablar con mandos medios, pero no fueron atendidos, por lo que optaron por cerrar el puente, dejando pasar solamente a los peatones y a los motociclistas.Sin embargo, minutos más tarde, justo hasta un poco antes de caer la noche, los protestantes se retiraron sin que alguna otra autoridad o representante acudiera a dialogar con ellos, por lo que dijeron que el 2 de octubre volverán a cerrar el paso si para ese entonces no cesan lo que, insistieron, son “atropellos, abusos y raterías” de la Fuerza Civil.