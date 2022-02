Bloquearon calle del centro de Xalapa en reclamo por apoyos prometidos

Habitantes de varias colonias populares de Xalapa cerraron por unos cinco minutos la circulación por la calle Enríquez, a la altura del Palacio Municipal, para exigir la entrega de apoyos a los más vulnerables y el suministro del agua ante los constantes tandeos que sufren.Topacio Hernández Ramírez del “Movimiento Popular Francisco Villa”, dijo que en una reunión previa les prometieron 400 apoyos para los residentes de estas zonas de la capital; sin embargo, únicamente recibieron 20 despensas, lo cual es ínfimo dadas las necesidades de la población."Queremos que sean cubiertas las necesidades más vulnerables de la gente, en la campaña estuvieron pidiendo el apoyo, aquí están representantes de colonias que sí votaron por ellos, que creímos en MORENA y que el día de hoy solamente mandan 20 apoyos de despensas del programa social del DIF Municipal", criticó.En la entrevista, tras la liberación de la vialidad y previo a ingresar al edificio de la Alcaldía, Hernández Ramírez apuntó que los manifestantes provenían de las colonias Manantiales, Fidel Herrera Beltrán, Villalpando, El Porvenir y México"Le queremos hacer el llamado (al Alcalde) para que ya se entreguen los apoyos", expresó una vez más al pedirle a la máxima autoridad xalapeña que puedan entregarse también dispositivos electrónicos para la enseñanza educativa a distancia, toda vez que los más pequeños de estos sitios no cuentan con acceso a Internet, ni computadoras para recibir la educación virtual."Aquí hay chiquitos que están perdiendo hasta el año escolar y creo que esa sensibilidad humana debe prevalecer en los funcionarios, de ver cómo está la situación por la pandemia, ellos tienen los recursos y es importante tomar en cuenta que sean entregados, que no los guarden para las campañas", adicionó la líder colona.En el tema del abastecimiento del vital líquido, cuestionó que ante los racionamientos, la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) únicamente les haya ofrecido llenar siete "tambos" de agua, lo cual no cubre las necesidades hídricas de sus vecinos."No hay agua en la colonia México y nos dijo CMAS que únicamente iba a llevar las pipas de agua siempre y cuando hubiera una manzana llena de recipientes en la colonia, pero sólo siete tambos la verdad son muy pocos, son cosas que dan vergüenza", cuestionó la integrante del Movimiento Popular Francisco Villa.