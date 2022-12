Boca del Río, con menor rezago social y crecimiento de turismo en Veracruz: Alcalde

Nuestra visión es que todas las personas, independientemente de donde vivan o por donde transiten, puedan disfrutar de la mejor ciudad de Veracruz, dijo el alcalde Juan Manuel Unanue ante más de 5 mil personas que asistieron al World Trade Center de Boca del Río a presenciar su Primer Informe de Gobierno.Con miles de muestras de cariño por parte de boqueñas y boqueños, el Alcalde agradeció el respaldo y aliento de su familia, sus padres, hermanos, su esposa Melina Rivera y su hija Aitana, para después presentar cada uno de los ejercicios de rendición de cuentas, que van desde la Economía, Obra Pública, programas Sociales y Servicios Públicos, rubros que han fortalecido al desarrollo de Boca del Río.Destacó que su administración se ha caracterizado por ser facilitador, para que lleguen más y mejores inversiones, resaltando que “si le va bien a una empresa o a un emprendedor, le va mejor a la ciudad”.Tras la parálisis por la pandemia, uno de los objetivos principales, era impulsar con fuerza la reactivación económica de todos los sectores que la conforman, pero principalmente, la de los boqueños con nuevas oportunidades de trabajo a través de las ferias de empleo.- En este año, se realizaron150 eventos turísticos entre congresos, eventos deportivos, artísticos, culturales, festivales y filmaciones, logrando con ello la mejor recuperación turística del Estado.- Trabajamos para simplificar los procesos de trámites y dar la bienvenida a más establecimiento comerciales que generan un mayor número de empleos.- Con el programa “A Pedir de Boca”, se logró incrementar en más de un 30 por ciento las ventas de 621 establecimientos comerciales, protegiendo a 2 mil 500 empleos que dependen de estos comercios beneficiados.- Se instalaron 51 nuevas empresas en Boca del Río con más de 150 millones de pesos invertidos.Uno de los objetivos más importantes del Ayuntamiento de Boca del Río, es mantener la ruta del desarrollo de la ciudad, para que todas las personas puedan disfrutar de una infraestructura urbana y servicios públicos.“Nos propusimos un plan integral de obras para atender colonia s, fraccionamientos y zonas turísticas con el mismo impulso y determinación; porque tenemos claro que estas acciones impactan en el desarrollo de todas las actividades a lo largo y ancho del municipio”, expresó Juan Manuel Unanue.- Sólo en este año, se invirtieron más de 112 mdp en obra pública.- Se construyeron 36 kilómetros de calles y avenidas pavimentadas, equivalente a tres bulevares completos.- Se construyó un total de 2 kilómetros de red sanitaria para cinco colonia s.- Se rehabilitó la planta de tratamiento de aguas residuales de la colonia Carranza, beneficiando a casi 35 mil boqueños.- Se rehabilitaron las unidades deportivas Tlapamicytlan, Manuel Canales y El Morro.- Se inició la rehabilitación del puente peatonal de la colonia Ejido Primero de Mayo de la avenida Ejército Mexicano.- Se renovó la imagen urbana de las 3 principales arterias de Boca del Río: la avenida Ejército Mexicano y los bulevares Miguel Alemán y Ruiz Cortines.Boca del Río es el municipio con mayor índice de desarrollo humano del Estado, con mejores oportunidades, empleos, turismo y entretenimiento, pero no resta seguir atendiendo a las personas que necesitan el respaldo de este Gobierno, destacó Unanue Abascal.Y muy importante, expresó su reconocimiento y gratitud por su arduo trabajo a la Presidenta del DIF de Boca del Río, Melina Rivera de Unanue, quien desde el primer día también ha sumado su entrega y dedicación, pero principalmente su amor, al recibir, atender y dar soluciones a todos los habitantes que lo requieren.- Durante este primer año se entregaron 30 mil apoyos sociales de manera directa.- Se rehabilitaron las cinco estancias infantiles “Boqueñitos”.- Se hizo entrega de 60 mil útiles escolares para los estudiantes de las escuelas primarias públicas con una inversión cercana a los 10 mdp.- Se apoyó con estudios médicos y clínicos, además del apoyo de aparatos ortopédicos y operaciones de cataratas.La primera acción de Gobierno fue poner orden la ciudad, desde el primer día 450 trabajadores de mantenimiento urbano y limpia pública, recorrieron la ciudad realizando diversas acciones en las calles.“Todos los días nuestra ciudad y playas lucen impecables gracias al gran trabajo que realizan los trabajadores del Ayuntamiento”, reconoció.- Se atendieron 10 mil peticiones de manera directa.- Se dio mantenimiento a espacios públicos de toda la ciudad: 19 parques y 4 unidades deportivas.- Se le dio mantenimiento y se sustituyeron nuevos bolardos, así como nuevos semáforos.- Se realizaron 7 mil metros cuadrados de bacheo en calles y avenidas.- Se prendieron 6 mil lámparas que estaban apagadas y dimos mantenimiento a 4 mil más.Hoy por hoy, Boca del Río es un referente en la prestación de servicios públicos y atención ciudadana, que escucha, atiende y resuelve las peticiones, señaló el Presidente Municipal Constitucional.Ante representantes de los tres ámbitos de Gobierno, de las Fuerzas Armadas, cámaras empresariales, organismos sociales y ciudadanos, reiteró que no es casualidad que el municipio tengan el menor rezago social en el Estado, el mayor en creación de empleos, así como un crecimiento exponencial como destino turístico en el sureste mexicano.En este primer año de gestión, se han sentado las bases para vivir la mejor época de desarrollo del municipio, pues se cuenta con una visión metropolitana, que incentiva el desarrollo, mejores servicios y una mejor calidad de vida.“Estoy convencido que no hay fronteras territoriales o ideológicas que nos separen, por el contrario, su presencia es la confirmación del diálogo que enriquece y fortalece al servicio público, que demuestra que la suma de esfuerzos institucionales es necesaria para alcanzar el desarrollo”.Finalmente, el alcalde de Boca del Río, Juan Manuel Unanue Abascal, dijo que la confianza de las boqueñas y boqueños al Gobierno que encabeza, lo inspira, por lo que reiteró cuentan con él, con la firme convicción de que seguirá trabajando por la ciudad, “con todo el corazón”, para seguir consolidando a Boca del Río como ¡lo mejor de Veracruz!