Boca del Río no prohibirá celebración de primer amanecer de 2021 en bulevar

Pese a la pandemia, autoridades de Boca del Río no impedirán que la población acuda a presenciar el primer amanecer de 2021 frente al mar, como tradicionalmente ocurre en playas y bulevares del municipio.



Incluso, de acuerdo con el director de Tránsito de Boca del Río, Franciso Montero Morales, ya tienen listo el operativo que se implementará para retirar a las personas tras su festejo por el Año Nuevo.



Detalló que aunque la intención es evitar que la población se congregue para no tener posibles contagios de COVID-19, no se restringirá la zona pero se pedirá utilizar cubrebocas y mantener la sana distancia entre familias.



Montero Morales explicó que tras el amanecer, se implementará el Operativo “Barredora” con elementos de Seguridad, Protección Civil, agentes viales y Limpia Pública para retirar a la población que acuda al bulevar boqueño a celebrar.



“Vamos a hacer lo que hicimos el 2019 que fue muy exitoso en Boca del Río, porque interviene Protección Civil, Limpia Pública, porque una vez que se despeja el bulevar se tiene que dejar limpia toda esa zona”, dijo.



Pidió a la población que acuda a presencia el primer amanecer del año que acaten las indicaciones de las autoridades y se diviertan ordenadamente para evitar incidentes lamentables.