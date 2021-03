Boca del Río, próximo en recibir vacunas; también sigue Coatepec

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez confirmó que la próxima ciudad grande en la que vacunarán a sus adultos mayores de 60 años contra el COVID-19 será Boca del Río.



En conferencia de prensa, dijo que ya se informará cuál será el plan para esta urbe, así como ya se dijo el de Poza Rica y el de Orizaba y los próximos municipios con sus localidades que se van a inmunizar, como es el caso de Coatepec.



“Esta semana podría darse ya la información sobre el día que le toca. En esta misma semana se informará. Le pido a la población de Coatepec que esté atenta porque va a incluir la cabecera y algunas localidades. Ya se informó y están las redes, qué localidades de Coatepec y la cabecera”, puntualizó.



Al decir que no es requisito obligatorio el haberse registrado previamente en la página de vacunación del Gobierno Federal, García Jiménez reiteró que se tiene suficiente reserva de dosis de la vacuna.



“Tenemos reserva, están los días para Xalapa y Veracruz extendidos y por lo tanto, no habrá problemas. Ya en Veracruz cayeron drásticamente las solicitudes de vacuna y vamos muy avanzados, el reporte me parece que era del 93% en el Puerto Veracruz y tenemos vacunas”, destacó.



El Mandatario veracruzano acotó que habrá que esperar el reporte de la inoculación en Xalapa, pues comenzó hace días “pero hay suficientes vacunas para todos y la gran ventaja es que ya también empezamos con los municipios aledaños”.



Las vacunas que llegaron en lotes se planearon para lugares donde fuera más que suficiente atender a todos los adultos mayores que quisieran vacunarse. “Ese fue un criterio que se anticipó a fin de que todos los que quieran vacunarse tengan acceso a esa vacuna”, explicó.



De igual modo, dijo que en la ciudad Veracruz se hizo de esa manera porque el monto que llegó en el lote equivalía a los adultos mayores previstos para vacunarse.



“En Xalapa igual de esa manera, el lote que llegó en este caso de vacunas Pfizer a los dos municipios de igual manera”.



Destacó que hoy también inició la inmunización en varios municipios y localidades de estos, como es el caso de la cabecera municipal de Cosoleacaque, “en la que se atendió bastante bien y ahora la siguiente cabecera”.



El titular del Ejecutivo sostuvo que las ciudades grandes corresponden a aquellas donde casi todo el municipio se circunscribe a la urbe y tiene pocas localidades rurales y casi todas están conectadas, como lo es el puerto Veracruz que tiene dos o tres pero casi toda la mancha se concentra en el puerto.



“Lo mismo va a suceder con Boca del Río Grande, que es una ciudad grande pero casi todo se concentra en toda la mancha urbana”, describió al decir que lo contrario ocurre con Coatepec, cuya cabecera municipal tiene su mancha urbana pero tiene muchas localidades en todo su territorio.



“Entonces estamos tratando de ir en los municipios rurales a algunas localidades primero, después la cabecera o si no es tan grande el número de localidades del municipio, hacerlo a la par: cabeceras y localidades”, expuso el Mandatario estatal.