Bodas gay ya son legales, falta acabar con discriminación laboral

Aunque la reciente reforma al Código Civil que permite los matrimonios entre personas del mismo sexo en Veracruz es un avance importante para la comunidad LGBT, aún falta mucho por hacer, principalmente en el aspecto social y laboral.A decir del enlace asociación ”Jarochos”, Guillermo Izacur Maldonado, todavía no existen políticas que garanticen el acceso a empleos sin discriminación para las mujeres y hombres transexuales, a quienes les condicionan vestirse de una u otra forma para tener un trabajo.Esta forma de discriminación reduce hasta en un 50 por ciento las opciones de laborales, por ello, la mayoría busca auto emplearse.“Hay muchos que les mandan a cortar el cabello, le dicen que se vistan de hombre. Un 40 o 50 por ciento se reduce, hay gente que se ha logrado, pero han tenido la suerte que se han metido o le han ayudado en empresas, en el Congreso, o Gobierno”, dijo.Lamentó que si bien, la mentalidad ha cambiado, la sociedad sigue estigmatizando a la comunidad LGBT y peor aún generando violencia que terminan en los crímenes de odio.Por ello, insistió en que la lucha no termina en acceder a derechos civiles, porque se debe continuar en la búsqueda de la igualdad en el aspecto social y laboral.“Seguimos en la lucha, los avances que tengamos no quiere decir que ya se acabó, tenemos que seguir en la lucha porque sigue la discriminación, la homofobia, los crímenes de odio, tenemos que estar pendiente porque falta mucho por hacer y concretar y sobre todo aceptación social. No tienen un trabajo estable, es por eso que se vuelven estilista, diseñadoras, no tienen la forma para tener un ingreso”, finalizó.