Bolivia y México, codiciados por su litio

Para crecer y hacer rentable una inversión, los capitalistas necesitan entre otras acciones innovar sus medios de producción. Ante los cambios tecnológicos en el mercado y las nuevas necesidades de los consumidores, no les queda de otra que digitalizar y robotizar sus procesos productivos. No hacerlo, su sobrevivencia en este capitalismo postindustrial1 estaría en riesgo. Ahora, si además de lo anterior, quieren ser competitivas entonces tienen mejorar sus métodos de explotación tanto de los recursos naturales como del trabajo y conformar oligopolios hasta la llegada de otra crisis del Sistema. Se afirma que este ciclo de producción es tan dañino que amenaza a la humanidad misma con la extinción. Es un modelo económico autodestructivo, ya que por un lado acelera el agotamiento de los recursos no renovables y por el otro agudiza el calentamiento global. Su codicia de acumulación y su demanda de energía barata propicia la quema de hidrocarburos contaminando la atmósfera con los gases de efecto Invernadero. Tan graves son esas emisiones que en París2 (2015) decenas de países asumieron el compromiso, vigente a partir de 2020, de reducirlas lo antes posible, disminuyendo o sustituyendo la quema de combustibles fósiles.



El litio y la tecnología



El litio es un elemento químico que puede contribuir en el corto plazo a disminuir la quema de hidrocarburos en los autos debido a que permite elaborar baterías eléctricas recargables (ión-litio) las cuales no contaminan. De acuerdo a un estudio dado a conocer en 2019 por la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) el litio es el mineral del futuro. Con él como componente se produce hidróxido, cloruro, carbonato, bromuro, nitrato, etc. Son compuestos utilizados en la elaboración de esmaltes, lubricantes, secantes, baterías eléctricas, celulares, computadoras, relojes y sales para tratamientos psiquiátricos. Particularmente, el hidróxido de litio, es fundamental en la confección de filtros de purificación de aire utilizados en las naves espaciales y submarinos. Su importancia GEOESTRATÉGICA es evidente porque es común en las aleaciones empleadas en la industria aeronáutica, nuclear, elaboración de cerámicas, lentes y telescopios. De alguna manera, el llamado “oro blanco” podría sustituir además del petróleo a otros materiales próximos a agotarse, como la plata (2035) o el cobre y estaño (2040) entre otros materiales indispensables en la industria. Los países industrializados saben que de no asegurar el suministro de los posibles sustitutos, sus economías colapsarán. Esto explica el deseo de los EUA de crear mas bases militares y sumarlas a las 800 que ya tienen esparcidas por el planeta. Siendo esa su prioridad, apoyaron el derrocamiento de Evo Morales (2019) y el reconocimiento como presidenta de la ahora presa Jeanine Áñez. La intervención en su defensa por parte del secretario de estado Antony Blinken, lo prueba. Evo cometió “pecados” imperdonables para el imperio: prohibir la instalación de bases militares norteamericanas en su territorio, NACIONALIZAR los hidrocarburos y, LO PEOR, planear producir AUTOS ELECTRICOS y baterías con el LITIO, asociándose con ¡CHINA! Si Evo, no hubiera recibido refugio en México, para estas horas estaría muerto.



Yacimientos en México



En 2017 Bolivia, Argentina y Chile tenían la posesión del 85% de las reservas probadas de litio. Eso lo cambió el reporte ( diciembre 2019) de la trasnacional Mining Technology donde se dio a conocer que México poseía reservas probadas y probables de 243.8 millones de toneladas. Sólo para comparar, Bolivia tiene 21 millones de toneladas probadas. La cantidad, a pesar de ser negada por la Secretaría de Economía, es tan real que Tesla (fabricante de baterías de litio) asociada de Bacanora (Gangfeng Lithium) prevé extraer en 2023, 17 mil 500 toneladas de ese oro blanco de los yacimientos mexicanos localizado en Bacadéhuachi, Son. Dicha trasnacional localizada en Nevada a 400 kilómetros de nuestro yacimiento planea incrementar extraer 35 mil toneladas en 2024.



Concesiones



Durante la visita a nuestra país del presidente de Bolivia Luis Alberto Arce (ex secretario de economía de Evo Morales) AMLO se refirió al litio, afirmando que seguiría analizando la posibilidad de tener mayor participación en su extracción. No mencionó nada sobre la iniciativa de Alejandro Armenta, senador de MORENA, para nacionalizar el Litio, que sería lo ideal. Pues tiene claro que hacerlo desataría un conflicto con los empresarios debido a que la ley minera neoliberal clasificó la extracción PRIVADA como “de utilidad pública y preferente sobre cualquier otro uso u aprovechamiento del suelo” (Art. 63). Incluso considera legal (Art 15) otorgar concesiones hasta por ¡100 años! En estos momento, oficialmente, mineras canadienses, yanquis, inglesas y Chinas poseen en conjunto la concesión de 95 mil hectáreas y tienen en trámite otras 527 mil.



Precio y mercado



El precio de la tonelada en el 2003 era de 350 dólares; en 2018 alcanzó su máximo de 17 000 dólares (> 472%). La estadounidense Albermarle a través de su filial Rockwood Lithium posee 33% del mercado mundial cuya demanda actual es de 429 000 toneladas anuales y se estima alcanzará las 1.8 millones dentro de 9 años. Los estadunidenses ya tiene en operación en Baja California a su empresa Pan American Lithium, donde también existe dicho material.



Aún después de medio milenio de exhaustiva devastación, nuestros recursos naturales siguen siendo variados, abundantes y muy codiciados. En el subsuelo nacional se encuentran buena parte de los 28 minerales considerados “imprescindibles para el funcionamiento de la economía mundial” tales como el cobre, plomo, zinc, plata, titanio, oro, estaño, platino. A estos se suman las tierras raras, el uranio, las calizas, el coltán, niobio, berilio o molibdeno y el LITIO. Son materiales estratégicos para la industria aeroespacial, militar, electrónica, médica, automovilística y metalúrgica, etc.; es decir: ¡el futuro del desarrollo económico!



Igual que el litio, las reservas de titanio localizadas en Chiapas han sido incrementadas recientemente. Pero, este metal, lo mismo que los anteriores, queda dentro de las áreas concesionadas a las compañías mineras extranjeras. Mientras todo esto pasa, México se consume en conflictos electorales que convierten a la Nación en presa fácil de los depredadores capitalistas.